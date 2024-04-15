Трихолог опровергла популярные мифы о пересадке волос Трихолог Пащенко: пересадка волос не спасет от седины

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Убеждение, что пересадка волос может полностью спасти от седины, является не более чем мифом, предупредила врач-трихолог Екатерина Пащенко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что появление седых волос связано с нехваткой меланина и обычно является генетически наследуемым состоянием.

Данное состояние «седины» может затрагивать волосяные фолликулы хаотичным образом, независимо от расположения в разные периоды жизни. Поэтому пересадка «не седых волос» в зону с максимальной сединой не может гарантировать того, что эти фолликулы не будут никогда седыми, — пояснила врач.

Мнение о том, что после пересадки больше не потребуются лосьоны для роста волос, также ошибочно. В некоторых ситуациях необходимо постоянное местное лечение. Кроме того, не стоит ждать результата сразу после процедуры. По словам трихолога, результат обычно заметен только спустя год. Во время процедуры болевых ощущений не возникнет благодаря анестезии, уточнила врач. Пащенко добавила, что пересаженные волосы будут выглядеть естественно, если врач сделал все правильно. Кроме того, пересаживать донорские волосы не рекомендуется.

Было проведено множество экспериментов, которые показали, что даже при полном совпадении донора и реципиента по группе крови, цвету и структуре волос волосы донора не приживаются, — заключила Пащенко.

Дерматолог Мария Васильева ранее заявила, что человек может начать терять волосы в результате различных заболеваний, например из-за проблем с щитовидной железой или гормональных изменений. По словам медика, физиологическое выпадение волос происходит ежедневно и связано с циклом их роста.