Назван опасный для жизни вид храпа Пульмонолог Исаева: храп может говорить о синдроме обструктивного апноэ сна

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Врач-пульмонолог Яна Исаева предупредила, что некоторые виды ночного храпа могут указывать на развитие опасных для жизни состояний. В разговоре с «Вечерней Москвой» она объяснила, что храп может быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — это заболевание, при котором в момент сна происходят остановки дыхания.

Со временем к СОАС могут присоединяться осложнения, такие как проблемы с сердцем, снижение когнитивных функций и нарушение обмена углеводов. Эти осложнения могут быть летальными, заявила медик. В случае сильного храпа важно обратиться к пульмонологу или сомнологу для диагностики и лечения, посоветовала Исаева.

Ранее декан Института новой психологии Анна Пестрякова заявила, что кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости. По ее словам, плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Также были названы легкие способы избавиться от ночных кошмаров. По словам сомнолога Натальи Белозеровой, необходимо соблюдать режим, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность.