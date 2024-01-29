Названы легкие способы избавиться от ночных кошмаров Сомнолог Белозерва: гигиена сна поможет избавиться от ночных кошмаров

Соблюдение гигиены сна поможет справиться с тревожностью и избавиться от ночных кошмаров, рассказала сомнолог Наталья Белозерова. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать режим, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность.

Чтобы взять под контроль тревожность, важно соблюдать гигиену сна. Нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность. Также не следует переедать на ночь, — пояснила врач.

Кошмары чаще всего сопровождают людей с тревожными расстройствами. Чтобы избавиться от них, важно в течение дня избегать стрессов. Белозерова добавила, что ужинать необходимо как минимум за три часа до отхода ко сну. Кроме того, стоит найти хобби, которое поможет расслабиться и отвлечет от повседневных дел. Также можно попробовать дыхательные упражнения или обратиться к психотерапевту.

Врач Екатерина Курбатова ранее предупредила, что появляющийся во время сна холодный пот может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами. Также холодный пот является симптомом инфекций, туберкулеза и ВИЧ.