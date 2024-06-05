Назван морепродукт с уникальными полезными свойствами для детей и взрослых Биолог Опарин: польза кальмаров заключается в «легком» белке, цинке и фосфоре

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При умеренном употреблении кальмары становятся очень полезным продуктом и для мужчин, и для женщин, и для детей, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, данный моллюск богат витаминами группы B, «легким» белком, а также цинком, медью, селеном и магнием.

Умеренное употребление кальмаров в пищу может быть полезным для организма и мужчин, и женщин, и детей — благодаря богатому составу питательных веществ и низкому содержанию жира. Кальмар — источник легкоусваиваемого белка, витаминов группы В, меди, селена и цинка. Содержит много магния, калия и фосфора, которые важны для здоровья костей и мышц, — подчеркнул Опарин.

Собеседник напомнил, что в кальмарах много таурина, оказывающего положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и органы зрения. Он добавил, что данное блюдо полезно мужчинам благодаря высокому содержанию меди и цинка, оказывающих положительное влияние на уровень тестостерона.

Женщинам кальмар поможет сохранить здоровье кожи благодаря витамину Е и другим антиоксидантам. Детям — нормально развиваться благодаря высокому содержанию белка и микроэлементов. Помните — кальмар может вызывать аллергию. Кроме того, кальмары могут содержать тяжелые металлы, в том числе ртуть, поэтому беременным женщинам их лучше не употреблять, — подытожил Опарин.

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