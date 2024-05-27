Малышева назвала главных убийц желчного пузыря Малышева: голодание и обезвоживание являются главными врагами желчного пузыря

Голодание, отсутствие дробного питания и обезвоживание — главные враги желчного пузыря, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Вместе с гастроэнтерологом и эндоскопистом Игорем Городокиным она пояснила, что это может привести к образованию камней, серьезным осложнениям и даже смерти.

Специалисты рассказали, что печень является уникальным органом, который работает в паре с желчным пузырем. В ней вырабатывается желчь, функцией которой является переработка жирной пищи. Когда желчь не нужна — она скапливается в желчном пузыре.

Если мы бросаемся голодать, то рано или поздно концентрация желчи достигнет такой степени, что образуются камни, подчеркнула Малышева. Городокин добавил, что при длительном голодании в осадок выпадает холестерин, который превращается в камни.

Первый враг — отсутствие регулярных приемов пищи, дробного питания, когда вы едите каждые два-три часа. Чем больше перерывы, тем выше риск желчно-каменной болезни, — объяснила телеведущая.

Второй враг желчного пузыря — обезвоживание, продолжил Городокин. Если не пить достаточно воды, то желчь сильно концентрируется. Именно из-за этого образуются камни. При их наличии во время следующего сокращения желчного пузыря могут возникнуть осложнения.

Они могут застрять в пузырном протоке — в таком случае желчный пузырь растягивается и может вызвать острый холецистит. Может пройти дальше и застрять в протоке, тогда будет механическая желтуха — он перекроет выход желчи не только из пузыря, но и из печени. Желчь идет обратно в печень, всасывается в кровь, мы желтеем, не говоря уже о сильной боли, — рассказал эндокринолог.

Он добавил, что камень также может перекрыть поджелудочный проток. В таком случае поджелудочные соки остаются в железе, вызывают некроз органа — воспаление, острый панкреатит. Это может привести даже к летальному исходу, подчеркнул эксперт. Сок начинает переваривать саму поджелудочную, в результате чего могут быть разрушены аорта и нижняя полая вена, пояснила Малышева.

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