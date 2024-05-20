Врач посоветовала употреблять в пищу одуванчики Врач Соломатина: одуванчики полезно есть из-за содержания в них витаминов

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Одуванчики полезно употреблять в пищу из-за того, что в них содержатся витамины, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. По ее словам, есть множество способов приготовления блюд и напитков из этого растения.

Одуванчики используют в кулинарии, причем съедобны все его части: и листья, и цветы, и корни. Просто из листьев готовят салаты, их можно ошпаривать кипятком, их можно обжаривать, скажем, в сухарях. Из цветков варится варенье, очень похожее на мед по вкусу получается. Корни одуванчика их сушат, их измельчают, из них готовят кофе, — объяснила медик.

Врач отметила, что в блюде из одуванчика содержатся не только витамины, но и полезные макро- и микроэлементы, укрепляющие сосудистые стенки, разжижающие кровь и предотвращающие появление атеросклероза. Также это растение полезно для диабетиков, поскольку в его корне большое количество инулина.

Для здоровых людей одуванчик полезен тем, что может улучшить пищеварение и стимулировать метаболизм, добавила диетолог. Однако для людей, страдающих от гастрита, язвы и камней в почках и желчном пузыре, не рекомендуется употреблять это растение, поскольку оно обладает желчегонным действием, заключила Соломатина.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что одуванчики можно и нужно употреблять в пищу. Она отметила, что салат из этого растения содержит много полезных элементов, включая витамин К, бета-каротин и марганец.