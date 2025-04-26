Хуже кариеса: как не заболеть гингивитом — топ-5 советов врача

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Кариес — далеко не единственное заболевание полости рта. Не менее серьезным и опасным является гингивит — воспаление мягких тканей. NEWS.ru поговорил с врачом-стоматологом Диной Озроковой и узнал, как предотвратить кровоточивость десен и избежать проблем с сердцем в качестве осложнения.

Что такое гингивит, чем опасен и каковы симптомы

Состояние ротовой полости оказывает влияние не только на зубы, но и на общее качество жизни. При хроническом воспалении возрастает риск осложнений — от неприятного запаха до серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. По этой причине соблюдение элементарных правил гигиены — важнейшая часть комплексной заботы о здоровье.

Гингивит — воспалительное заболевание мягких тканей полости рта, при котором поражается десна без вовлечения костной ткани и периодонтальных связок. На этой стадии изменения обратимы и возможно полное восстановление благодаря правильной терапии. Однако важно учесть, что при игнорировании симптомов или откладывании визита к врачу заболевание может перейти в стадию пародонтита. Это приводит к расшатыванию и даже выпадению зуба.

Чаще всего недуг развивается из-за недостаточного ухода за полостью рта. Между зубами остаются кусочки пищи и налет от простых углеводов или крепких напитков, как алкогольных, так и обычных (черный чай, кофе), а также сладкой газировки. Без своевременного полоскания или очищения вы можете создать благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих воспаление мягких тканей.

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Опасность заболевания состоит в том, что начальные симптомы легко пропустить, поскольку нет болевых ощущений. При этом следует регулярно осматривать ротовую полость на наличие покраснения или отека на деснах. Для гингивита характерны кровоточивость при чистке зубов, зуд и легкое жжение в области десен, особенно при употреблении пищи. Неприятный запах изо рта также является тревожным сигналом.

Кто находится в группе риска

В группу риска попадают:

люди в период гормональных изменений (подростки и беременные);

пациенты с сахарным диабетом;

те, кто носит брекеты, капы или другие ортодонтические конструкции;

люди с ослабленным иммунитетом;

курящие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять простых способов избежать гингивита

Ежедневная гигиена полости рта. Используйте мягкую щетку дважды в день, не менее двух минут. Каждый раз дополняйте чистку зубной нитью или ирригатором для межзубных промежутков. Не забывайте о чистоте языка — на нем скапливается множество бактерий. Профессиональная чистка раз в 6–8 месяцев. Стоматолог удалит зубной камень и налет, который невозможно устранить в домашних условиях. Эта процедура позволяет предупредить гингивит и развитие пародонтита. Сбалансированное питание. Добавьте в рацион больше свежих овощей, зелени, фруктов, а также кисломолочных продуктов. Для здоровых десен очень важны витамины группы B, витамин C и кальций. Сократите количество сахара и простых углеводов — они способствуют росту патогенной микрофлоры. Отказ от вредных привычек. Курение ухудшает кровообращение в тканях десен, снижает их устойчивость к инфекциям и замедляет восстановление. Также стоит избегать частого употребления алкоголя и газированных напитков. Использование ополаскивателей и лечебных гелей. При первых признаках гингивита рекомендуется применять антисептические составы и средства с хлоргексидином, алоэ вера или шалфеем. Но помните, что они не заменяют полноценного лечения и консультации врача.

Как правильно чистить зубы при воспаленных деснах

Стоматолог всегда должен напоминать пациенту, что важно не только чистить зубы, но и делать это правильно. При воспаленных деснах следует избегать агрессивных движений и жестких щеток, поскольку они только усугубят состояние. Лучше выбрать щетку с мягкой щетиной и аккуратно двигать ею по направлению от десны вниз, к краю зуба. Не забывайте, что излишнее давление не повышает эффективности чистки, а только увеличивает риск травмировать воспаленные ткани.

Кроме того, стоит уделить особое внимание щетке. При хорошем состоянии ротовой полости ее рекомендуется менять каждые два-три месяца, а при гингивите — сразу после выздоровления, чтобы не допустить повторного инфицирования. Поддерживайте чистоту щетки, храните ее в вертикальном положении и не накрывайте колпачком, поскольку из-за влаги внутри бактериям легче размножаться. При желании можно ополаскивать мыльным или антибактериальным раствором после каждой чистки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему важно лечить гингивит на ранней стадии

Игнорирование первых признаков воспаления десен может обернуться серьезными последствиями. Без своевременного вмешательства гингивит распространяется на более глубокие ткани пародонта, что чревато развитием пародонтита и необратимой потерей зубов.

На начальном этапе гингивит поддается лечению быстро и эффективно. Достаточно наладить гигиену, сбалансировать питание, пройти профессиональную чистку и при необходимости использовать местные препараты. Однако при запущенной форме потребуются более серьезные меры — от кюретажа (разреза десневой ткани) до хирургического вмешательства.

Важно помнить о том, что десны не болят, а предупреждают об определенном сбое в организме или неправильной технике очищения зубов. Не откладывайте визит к стоматологу. Если вы заметили покраснение, кровоточивость или отек десен, это повод обратиться к врачу. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее и легче восстановитесь. Самолечение может только усугубить проблему.

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