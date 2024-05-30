Гастроэнтеролог назвала продукты с наибольшим содержанием калия Гастроэнтеролог Сухорукова: больше всего калия содержится в горохе и помидорах

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Больше всего калия содержится в горохе, помидорах, рыбе, курятине, брокколи и фасоли, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Она отметила, что данный химический элемент необходим для нормальной работы мускулатуры и здоровья сердца.

Калий помогает заряжать клеточную мембрану, благодаря этому нервы способны проводить электрические импульсы, а мышцы могут сокращаться. Уровень калия в крови особенно важен для сердцебиения: если минерала становится больше или меньше, нормальная работа сердца нарушается. Особенно много калия в мясе, курице, рыбе, брокколи, горохе, фасоли и помидорах, — подчеркнула Сухорукова.

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