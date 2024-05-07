Доктор Мясников объяснил, когда может быть опасна любая вакцина Мясников: любая вакцина может быть опасной в одном случае на миллион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любая вакцина может представлять опасность, но в одном случае из миллиона, заявил в беседе с Общественной службой новостей заслуженный врач России Александр Мясников. По его словам, в остальных случаях это единственная эффективная профилактика.

Мясников прокомментировал скандал с фармкомпанией AstroZeneca, признавшей, что тромбоз является редким побочным эффектом ее вакцины от COVID-19. Пострадавшие от препарата заявляют о серьезном вреде и требуют от корпорации $125 млн. Мясников отметил, что побочные эффекты в случае с данной вакциной фиксируются крайне редко.

Там один случай на 100 или 300 тысяч, один случай на несколько миллионов, — объяснил он.

Врач посчитал бессмысленными споры с противниками вакцинации. По его словам, нужно либо использовать насильственные меры, либо правильно агитировать людей. Чем больше врачи уговаривают людей вакцинироваться, тем больше находится антипрививочников, добавил Мясников.

Любая вакцина может быть опасна, и любая вакцина не является на 100% эффективной. Смерти бывают от всех вакцин, где-то на миллион, на два — одна смерть, — заявил врач.

Мясников добавил, что отказ от вакцинации намного опаснее редких побочных эффектов. Он уверен, что людям необходимо объяснять важность прививок.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала соблюдать режим сна и на время отказаться от физической активности, чтобы избежать побочных эффектов от прививок. Специалист уточнила, что необходимо пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить вероятность головных болей и снизить температуру.