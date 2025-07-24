Диетолог рассказала, чем опасны искусственные пищевые красители

Пищевые красители порой не выводятся из организма в процессе метаболизма и накапливаются в жировой ткани, рассказала НСН диетолог Марият Мухина. По ее словам, поэтому с лишним весом так тяжело бороться, а у детей возникает аллергический конъюнктивит, который может привести к бельму на глазу.

Из-за огромного количества ароматизаторов и искусственных красителей у детей (возникает — NEWS.ru) аллергический конъюнктивит и кератит <…> Искусственные красители <…> не имеют метаболических путей выведения из организма. На них реагирует иммунитет, выделяет иммуноглобулин и все это запаковывает в жировую ткань. Жир становится кладбищем этих красителей и других токсинов, поэтому его так тяжело сбрасывать, — сообщила она.

Ранее профессор Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд заявил, что покупка сладкой ваты у уличных продавцов может представлять серьезную угрозу для здоровья ребенка из-за несоблюдения гигиенических норм и риска аллергических реакций. Он предупредил, что уличная пыль, отсутствие санитарных книжек у продавцов и пищевые красители повышают риски для детского организма.