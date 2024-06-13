Диетолог раскрыла причины резкого падения уровня сахара в крови Диетолог Барредо: уровень сахара резко падает при диабете или голодании

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Симптомами резкого падения уровня сахара в крови являются повышенная потливость, дрожь в теле и руках, головокружение и помутнение в глазах, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. По ее словам, внезапные изменения могут говорить о длительном голодании или проблемах с поджелудочной железой.

К симптомам резкого падения сахара в крови, т.е. гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодной пот, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадёт в обморок, — заявила Барредо.

Она подчеркнула, что подобное состояние в ряде случаев говорит о развитии сахарного диабета первого и второго типов. Эксперт напомнила, что при диабете первого типа гипогликемию может вызвать неправильно подобранная доза инсулина.

При сахарном диабете второго типа, как правило, такое состояние бывает на фоне приёма препаратов для снижения сахара, таблетированных препаратов. У здорового человека такие симптомы могут проявиться, если человек голодает, не поел вовремя, и при этом быстро расходуются углеводы, — подытожила Барредо.

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