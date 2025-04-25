Диетолог раскрыла, кому и почему нельзя есть помидоры Врач Лушникова: людям с аллергией и мочекаменной болезнью нельзя есть помидоры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Употребление помидоров может быть опасным для людей с аллергией, мочекаменной болезнью и заболеваниями ЖКТ, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Она объяснила, что аллергические реакции могут проявиться в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.

У некоторых людей при употреблении помидоров могут возникать аллергические реакции, проявляющиеся в виде сыпи по типу крапивницы, кожного зуда и слезотечения. Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания. Не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, так как щавелевая кислота и витамин С в их составе могут усугубить течение заболевания, — пояснила Лушникова.

Она добавила, что у некоторых людей из-за помидоров может возникнуть вздутие. Специалист подчеркнула, что томаты также нежелательно употреблять при желчнокаменной болезни.

У некоторых людей употребление помидоров может вызывать вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением из-за большого содержания клетчатки и органических кислот. Нежелательно употреблять помидоры и при желчнокаменной болезни, — резюмировала Лушникова.

Ранее эндокринолог и диетолог Кристина Пришвина заявила, что людям, страдающим аллергией, болезнями ЖКТ, почек и щитовидной железы, лучше избегать употребления в пищу фейхоа. По ее словам, этой группе лиц ягода противопоказана, так как может привести к резкому ухудшению здоровья.