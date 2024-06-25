Диетолог объяснила, почему опасно есть перед сном Диетолог Ивашкевич: нельзя употреблять пищу минимум за три часа до сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич сообщила NEWS.ru, что нельзя есть минимум за три часа до сна. По ее словам, это необходимо для того, чтобы все пищеварительные процессы успели сработать. Пища не должна застаиваться в желудке, отметила диетолог.

Нельзя употреблять пищу за три часа до сна. Это необходимо для того, чтобы все процессы пищеварения успели сработать. Еда не должна застаиваться в желудке, ей необходимо перейти в кишечник. Во время того, как мы спим, еда также должна свободно передвигаться по кишечнику. Именно поэтому необходимо не есть за три часа до сна минимум, — подчеркнула Ивашкевич.

По ее словам, процессы пищеварения должны проходить в ночное время, чтобы организм получил все полезные минералы и витамины. Также, добавила диетолог, активизируется работа поджелудочной железы и желчного пузыря. Еда перед сном может создать дополнительную тяжесть, которая будет мешать во сне и в течение следующего дня. Тошнота и тяжесть в желудке являются верными признаками переедания на ночь, заключила Ивашкевич.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее назвал преимущество соевого мяса перед стейком. По его словам, такой белок практически идеально усваивается организмом. Чрезмерное употребление мяса в количестве больше трех порций в неделю может привести к ишемической болезни сердца, предупредил специалист.