Диетолог раскрыл преимущества соевого мяса перед стейком Диетолог Гинзбург: соевое мясо увеличивает продолжительность жизни

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Соевый белок практически идеально усваивается организмом, в этом плане соевое мясо полезнее стейка, заявил NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. Он напомнил, что чрезмерное употребление мяса в количестве больше трех порций в неделю приводит к вероятности ишемической болезни сердца, атеросклероза и онкологических заболеваний. Гинзбург отметил, что продукты из сои увеличивают продолжительность жизни.

Если людям предложить на выбор стейк или соевое мясо, большинство, конечно, выберет стейк. С другой стороны, если есть больше трех порций мяса в неделю, это приближает наш печальный конец. Повышается вероятность ишемической болезни сердца, атеросклероза, онкологических заболеваний. Не следует есть много мяса. А соя, наоборот, полезна. Употребление продуктов из сои, пяти и более порций в неделю, способствует предупреждению возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни, — подчеркнул Гинзбург.

Диетолог добавил, что по аминокислотному составу соевый белок идеально подходит организму. Врач отметил, что потребление этого вида белка вместе с животным также является залогом здоровья.

Человек не может питаться только животным или только растительным белком. Он всегда питается смесью. В первую половину жизни должен преобладать животный белок, а во вторую, наоборот, растительный, — подытожил Гинзбург.

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