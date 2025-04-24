Развитие диабета связали с употреблением одного популярного напитка Диетолог Игнатикова рассказала, что газировка может привести к диабету

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление сладких газированных напитков может сформировать сахарную зависимость, заявила LIFE.ru врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, также этот напиток влечет за собой серьезные риски для здоровья, включая диабет второго типа и ожирение.

У некоторых людей газированные напитки вызывают вздутие и дискомфорт в животе или изжогу. Зависимость от сладкого: регулярное употребление сладких газированных напитков может сформировать сахарную зависимость, — объяснила медик.

Диетолог отметила, что основная проблема — высокое содержание сахара, ведущее к ожирению. Регулярное употребление газировки детьми может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также кислоты в напитках, даже бессахарных, разрушают зубную эмаль.

Ранее грузинский лимонад «Натахтари» начали производить в Омске и Иваново. Пивоваренная компания подтвердила, что его будут выпускать отечественные предприятия. Бренд входит в топ-20 безалкогольных газированных напитков.