Россиянам начнут наливать известный грузинский лимонад AB InBev Efes: в Омске начали производить грузинский лимонад «Натахтари»

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Грузинский лимонад «Натахтари» начали производить в Омске и Иваново, информирует РБК со ссылкой на AB InBev Efes. Пивоваренная компания подтвердила, что его будут выпускать отечественные предприятия. Бренд входит в топ-20 безалкогольных газированных напитков.

Отмечается, что локализация производства позволит обеспечить стабильные поставки и даст большую гибкость в ценах. Лимонад начали выпускать в Грузии 20 лет назад, а через пару лет бизнес выкупил Anadolu Efes.

Компания AB InBev Efes объяснила решение о локализации ростом спроса в категории безалкогольных газированных напитков. С 2022 года сегмент увеличился более чем на 7% в натуральном и на 30% в денежном эквиваленте.

Гендиректор компании Николай Тюрников убежден, что запуск «Натахтари» в России позволит сделать бренд доступнее для потребителей. Дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет РФ только в год запуска составят около 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что первый в стране и в мире винный город Белый мыс в Геленджике откроют целиком в конце года. Ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий отметил, что изначально планировалось частичное открытие объекта, но позднее от этой идеи отказались.