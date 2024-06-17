Диетолог назвала фрукт, который помогает в профилактике рака Диетолог Ковальчук: сливы уменьшают риск развития рака

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Употребление слив поможет снизить риск развития рака благодаря антиоксидантам, заявила в беседе с «МК в Красноярске» нутрициолог-диетолог Ольга Ковальчук. Она уточнила, что этот вид фруктов содержит в себе витамины А, C, E, K и группы B, а также такие полезные элементы, как железо, кальций, магний, калий, фосфор и цинк.

Согласно имеющимся данным, сливы помогают уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, повышая уровень так называемого хорошего холестерина (HDL) и уменьшая количество триглицеридов.

Однако при переедании слив могут возникнуть аллергические реакции. Эти фрукты способны вызвать расстройство желудка. Родители также должны ограничивать количество слив в рационе детей, которые могут пристраститься к фрукту из-за его сладкого вкуса, рассказала специалист.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее отмечала, что употребление черных слив снижает риск появления рака печени, молочной железы и толстого кишечника. Они также помогают в профилактике проблем со зрением.

Специалисты Роспотребнадзора прежде посоветовали выбирать летом сезонные фрукты. Они уточнили, что, например, клубника полезна витаминами В, С, Е и клетчаткой.