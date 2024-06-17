Назван супер-фрукт для профилактики рака Малышева: черные сливы снижают риск развития рака печени и молочной железы

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Черные сливы обладают множеством полезных свойств, в том числе снижают риски рака печени, молочной железы и толстого кишечника, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, фрукт необходим для здоровья зрения.

Антоцианы для зрения принципиальную роль играют. Антоцианы — это черный цвет, у сливы, винограда, баклажана, — отметила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что в глазу имеются нервные клетки, которые заряжены специальным веществом — родопсином. Когда на него попадает цвет, то родопсин расходуется и возникает химическая реакция, которая способствует возникновению нервного импульса. Информация из глаза передается в головной мозг. Антоцианы же стимулируют выработку родопсина, уточнил врач.

Малышева добавила, что в 100 граммах черной сливы (примерно два фрукта) содержатся две суточные нормы антоцианов, в баклажанах — полторы суточные нормы, в черном винограде — одна.

Кардиолог Герман Гандельман также обратил внимание, что сливы обладают слабительным действием. Его обеспечивает сорбитол, он же помогает выводить вредные вещества из организма, указал специалист.

Эксперты рекомендуют съедать сливы не позднее двух дней с момента покупки. Также лучше всего употреблять фрукт в свежем виде.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в июне лучше выбирать сезонные ягоды, например клубнику, вишню и чернику. Специалисты ведомства отметили, что клубника богата витаминами В, С, Е и клетчаткой. В вишне содержатся бактерицидные вещества, магний, железо, витамины В, С и кобальт. Кроме того, черника богата магнием, кальцием, углеводами, калием, фосфором и другими минеральными веществами.