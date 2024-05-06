Дерматолог развеяла миф о чудодейственных свойствах кремов с коллагеном Дерматолог Филева: эффективность кремов с коллагеном не доказана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убеждение, что кремы с коллагеном обладают чудодейственными свойствами, является мифом, заявила врач-дерматолог Александра Филева. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что эффективность данных средств не доказана. При этом сам коллаген действительно помогает коже сохранить прочность, упругость и гладкость.

Коллаген является основным каркасным белком, за счет которого кожа сохраняет прочность, упругость и гладкость, а суставы и связки — подвижность и гибкость. Производители косметики с коллагеном обещают поразительный результат, однако пока нет убедительных доказательств эффективности коллагена в таком виде, — пояснила дерматолог.

По словам дерматолога, молекулы крема слишком велики, чтобы коллаген мог проникнуть в кожу. В связи с этим некоторое время он остается на поверхности и удерживает влагу, но разгладить морщины не может. Филева отметила, что вместо кремов лучше постараться продлить выработку собственного коллагена. Для этого нужно отказаться от вредных привычек, полноценно питаться и отслеживать уровень витаминов и микроэлементов в организме. Также рекомендуется использовать солнцезащитные средства.

Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что популярными ошибками при уходе за кожей вокруг глаз являются игнорирование солнцезащитных средств, оставленный на ночь макияж и слишком активный массаж. По ее словам, также ошибкой будет использование неподходящих продуктов и недостаточное увлажнение кожи.