Названы популярные ошибки при уходе за кожей вокруг глаз Бьюти-блогер Горбунова: нельзя слишком активно массировать кожу вокруг глаз

Популярными ошибками при уходе за кожей вокруг глаз являются: игнорирование солнцезащитных средств, оставленный на ночь макияж и слишком активный массаж, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова. По ее словам, также ошибкой будет использование неподходящих продуктов и недостаточное увлажнение кожи.

Если использовать сыворотки и кремы, которые не предназначены специально для глаз, может возникнуть раздражение или аллергия, поскольку кожа вокруг глаз очень нежная, объяснила блогер. Также нужно пользоваться солнцезащитными средствами независимо от времени года.

Эксперт отметила, что существуют специальные массажи, предотвращающие появление морщин, однако если слишком сильно тереть кожу, можно вызвать ее раздражение и травмирование. Чтобы этого избежать, рекомендуется наносить кремы или сыворотки поглаживающими, легкими движениями.

Оставленный на ночь макияж может привести к забитым порам и появлению воспалений и угрей, поэтому всегда важно очищать свою кожу перед сном, добавила Горбунова. Кроме того, если кожа вокруг глаз недостаточно увлажнена, морщинки делаются заметнее, а также появляется раздражение.

Ранее психолог Сергей Костеренко рассказал, что из-за проблем с кожей у подростков могут возникнуть депрессия и нервные срывы. По его словам, из-за высыпаний и прыщей развиваются комплексы, в результате которых человек себя начинает чувствовать еще хуже.