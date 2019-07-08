В разгар отпусков многие едут на море, в жаркие страны. Врачи предупреждают: активно загорая, можно заболеть серьёзным недугом. Вероятность появления меланомы (злокачественная опухоль пигментных клеток кожи. — Ред.) в два-три раза увеличивается, если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов. Такие данные в беседе с News.ru озвучил российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов. Медик пояснил: ожогом считается не только появление волдырей на кожи, но и лёгкое покраснение.

Также вероятность услышать диагноз «меланома» появляется у людей с большим количеством родинок на теле, добавила в беседе с News.ru врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова. Больше 50 пигментированных образований увеличивают вероятность появления меланомы в несколько раз.

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Она отметила, что за последние пять лет число людей с большим количеством родинок возросло. Их образование также провоцирует активное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Если человек генетически предрасположен к появлению этих пигментированных образований, то каждый хороший загар будет множить их количество. Родинки появляются чаще в двух возрастных периодах: от 20 до 30 лет и в 40–50 лет. Зоя Константинова дерматолог-косметолог

Одни люди рискуют заболеть меланомой больше, чем другие ещё из-за разных фототипов кожи. Всего их существует шесть. Они различаются количеством меланина. Это пигмент, который защищает нашу кожу от проникновения ультрафиолета в глубокие слои эпидермиса и образования ожогов.

Самые высокие риски развития меланомы у людей с первым и вторым фототипом — со светлой кожей и светлыми глазами. У них меланина образуется меньше всего. Из знаменитостей к нему следует отнести Николь Кидман, Клаудию Шиффер, Рене Зеллвегер. Большое количество родинок и обильный загар не сулят им ничего хорошего. Меланома возникнет с большой вероятностью. Люди первого и второго фототипов обгорают на солнце быстрее других.

Я бы посоветовала светлокожим и голубоглазым не загорать вообще. В часы солнечной активности им можно находиться только в тени, и желательно в майке. Плюс — мазаться кремом с SPF от 50 и выше. Тогда можно свести на нет вероятность солнечных ожогов, — рассказала Зоя Константинова.

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Врач предупредила: даже солнцезащитный крем, который объявлен как «водостойкий», частично смывается во время купания. Поэтому после каждого захода в воду его стоит обновлять. Защитный крем врач советует выбирать известных марок. Нельзя экономить на средстве, но и переплачивать за бренд тоже смысла не имеет. Оптимальная цена колеблется в районе от 400 до 1000 рублей. Данная защита сокращает риск появления меланомы в несколько раз.

Люди с тёмной кожей и тёмными глазами меньше склонны к солнечным ожогам, у них образуется меньше родинок. Риск появления меланомы в данном случае невысок. Такие люди могут находиться на солнце около часа и пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30. Они рискуют сильно сгореть только при первичном и длительном контакте с солнцем. Поэтому продолжительность солнечных ванн им надо увеличивать постепенно.

Ниже всех вероятность солнечных ожогов у представителей 6-го фототипа — африканского. Естественная защита кожи позволяет постоянно пребывать под воздействием прямых лучей солнца безо всякого ущерба.

Доля меланомы — 1% в структуре злокачественных опухолей кожи. Однако статистика смертности от этого заболевания является самой высокой. В мире за последние 40 лет число больных меланомой увеличилось в 15 раз. Врачи связывают это в первую очередь с модой на загар и популярностью пляжного отдыха.