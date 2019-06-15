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Росздравнадзор при проверке по льготному обеспечению граждан лекарствами выявил в ряде регионов грубые нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

По данным ведомства, нарушения прав граждан, в том числе детей и инвалидов в части обеспечения льготными лекарствами выявлены в 16 субъектах РФ, среди которых Брянская, Новгородская, Саратовская области и Республика Крым.

В семи регионах местные органы управления здравоохранением не следили за определением потребности в лекарствах, а также за использованием уже закупленных препаратов.

Проверка Росздравнадзора показала, что в Орловской и Самарской областях, а также в Адыгее и Чечне не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. В Мордовии зачастую граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку.

Сообщается, что в марте текущего года жители Ярославской области не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний из-за несвоевременно проведённой закупки. Кроме того, выяснилось, что длительное время не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови, необходимые для больных сахарным диабетом.

В результате проверок Росздравнадзор выписал предписания об устранении нарушений, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, стоимость лекарств вырастет из-за новой маркировки.