https://static.news.ru/photo/f569c23e-a6c2-11e9-95cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные назвали необычайную пользу употребления в пищу насекомых. Выяснилось, что кузнечики, муравьи и гусеницы содержат в себе огромное количество антиоксидантов и могут стать полноценной заменой для мяса.

Диетологи собрали съедобные части насекомых и размололи их в порошок, а затем растворяли его в воде и изучали содержание в нём полезных веществ. Разные виды беспозвоночных различались по этому показателю. Наиболее ценными в этом отношении оказались кузнечики, муравьи, а также цикады, гусеницы шелкопряда и африканских бабочек. А вот тарантулы и скорпионы, напротив, почти не содержали в себе антиоксидантов, говорится в журнале Frontiers in Nutrition.

Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляет насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно для них самих, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы, — рассказала Мауро Серафини из университета Терамо (Италия).

Несмотря на открытия полезных свойств насекомых, диетологи пока не готовы сказать, насколько активно антиоксиданты из насекомых будут всасываться в кишечник человек, поскольку природа этих молекул пока детально не изучена. Прежде чем понять это, учёным предстоит провести опыты на добровольцах, отмечает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, специалисты из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук назвали сок из топинамбура самым оптимальным для поддержания здоровья организма. Растение содержит полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, а также минеральные элементы.