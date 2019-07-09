Российский фармацевтический рынок начал сокращаться впервые с 2015 года. При этом финансовый показатель вырос на 1,2%, продажи сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Аналитики выяснили, что значительно снизился спрос на средства от простуды и противомикробные лекарства. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж связано с падением реальных доходов россиян. Он отметил, что ожидается и дальнейшее падение фармрынка.
Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет, — добавил он.
News.ru писал о том, что российские учёные — молодая семейная пара из Подмосковья — создали препарат, который поможет быстро восстановиться после инсульта. Лекарство уже патентуют, клинические испытания могут начаться в текущем году.