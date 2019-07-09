https://static.news.ru/photo/9b0abb40-a2c1-11e9-ac66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский фармацевтический рынок начал сокращаться впервые с 2015 года. При этом финансовый показатель вырос на 1,2%, продажи сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как пишут « Известия », с января по май 2019 года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на общую сумму 415 млрд рублей.

Аналитики выяснили, что значительно снизился спрос на средства от простуды и противомикробные лекарства. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж связано с падением реальных доходов россиян. Он отметил, что ожидается и дальнейшее падение фармрынка.

Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет, — добавил он.

News.ru писал о том, что российские учёные — молодая семейная пара из Подмосковья — создали препарат, который поможет быстро восстановиться после инсульта. Лекарство уже патентуют, клинические испытания могут начаться в текущем году.