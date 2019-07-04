https://static.news.ru/photo/28b96156-9e73-11e9-9a85-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские учёные создали препарат, который поможет быстро восстановиться после инсульта. Лекарство уже патентуют, клинические испытания могут начаться в текущем году.

Разработчики новинки — молодая семейная пара из Подмосковья. На её создание им потребовалось восемь лет упорной работы и миллионы рублей. Для этого они в буквальном смысле вырастили смертельно опасную болезнь в искусственных условиях.

В основе препарата — противовоспалительные соединения, которые заставляют человеческий организм ускоренно регенерировать здоровые клетки взамен погибших при инсульте, сообщает телеканал « 360 ». При этом, отмечают разработчики, препарат эффективен настолько, что его можно использовать даже для профилактики. От инсульта он не защитит, но сможет подготовить организм к его последствиям заранее.

Введение нашего препарата до инсульта предотвращает появление ишемических очагов. Он работает не только как лекарство для восстановления после инсульта, но и защищает от предынсультных состояний, — рассказал Егор Туровский.

Восстановление инсультных клеток с помощью нового лекарства занимает чуть больше недели. Такой эффект специалисты называют прорывным: как правило, поражённые ткани регенерируются около месяца и лишь в том случае, если за это время не погибнут окончательно.

Испытания на животных уже завершены. Как поведёт себя препарат на человеческих клетках, пока неизвестно. Такие исследования стоят гораздо дороже, чем на животных. Однако разработчиков это не останавливает: у них уже есть несколько грантов и налажено сотрудничество с немецкими коллегами. Поэтому с клиническими испытаниями, говорят учёные, заминок не возникнет.

Между тем, как ранее писал News.ru, французские специалисты выяснили, что риск развития инсульта повышается из-за долгого рабочего дня. Наибольшую опасность такие переработки представляют для людей до 50 лет.