Июль в этом году оказался похожим на сентябрь. Вместо солнца и жары затянулась пасмурная и дождливая погода. Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Михаил Виноградов рассказал News.ru у скольких людей возникают психологические проблемы из-за ненастья.

Около 30% людей из всей человеческой популяции обладают так называемым депрессивным и маниакальным типом характера. Многие из них по темпераменту являются меланхоликами. Их поведение серьезно зависит от внешних фактов, в том числе от погоды

Они постоянно испытывают колебания: от маниакального состояния до депрессивного. В первом варианте они восторженные, улыбчивые активные, падкие на противоположный пол. Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными. Дела сердечные их перестают интересовать. Михаил Виноградов психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии

Такие личности больше других страдают от холодного лета. Они плохо выполняют свою работу, неохотно общаются с друзьями. Склонные к вредным привычкам могут начать злоупотреблять алкоголем, переедать, много курить.

В наших северных широтах лето — это долгожданное событие. Мы готовимся к нему чуть ли не с нового года. Если оно оказалось холодным, мы чувствуем себя обманутыми, наши надежды не оправдались. Для людей, которые и так находились в угнетенном психологическом состоянии, такое может обернуться глубокой депрессией. На ее фоне могут начаться проблемы со здоровьем. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог

Низкая температура, высокая влажность и недостаток солнца могут спровоцировать вспышку ОРВИ, сообщила в беседе с News.ru участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Человек, который оделся не по погоде, может испытать переохлаждение. Это вызовет падение иммунитета, подхватить вирус станет проще. Также сама сырая и влажная погода создает благоприятную среду для размножения инфекционных агентов.

Я много лет работаю и заметила такую закономерность: когда погода не соответствует календарному времени, у людей начинается обострение неинфекционных заболеваний. Например, в позапрошлом году, когда июль был тоже холодным, у людей начались обострения язвы желудка Альбина Стрельченко участковый врач-терапевт

Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова в беседе с News.ru отметила, что пасмурная погода может вызнать недостаток витамина D. В отличие от других питательных веществ, он почти не содержится в пище, зато вырабатывается тогда, когда кожа подвергается воздействию солнечных лучей. Но, чтобы испытать эти проблемы нужно не видеть солнца по несколько месяцев (например, во время полярной ночи). Даже этим пасмурным летом солнца достаточно для выработки этого витамина. В остальном же на эндокринную систему организма плохая погода не влияют.