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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал News.ru, что у 65% пациентов с симптомами аллергии на самом деле обнаруживается другое заболевание. Эксперт назвал его псевдоаллергией.

По его словам, в развитии этой болезни участвуют «тучные» клетки, расположенные в коже человека. Они содержат большое количество гистамина, который защищает организм от паразитов.

Иногда после употребления определённых продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки, — пояснил Болибок.

Аллерголог отметил, что в этом случае гистамин вырабатывается впустую, проявляется сыпью и покраснениями. Он предупредил, что причиной псевдоаллергии могут стать арбузы и дыни, так как в них содержится большое количество соли азотной кислоты.

В организме этот нитрат может превратиться в нитрит, который является токсичным веществом. Подробнее читайте в материале News.ru.

Как ранее писал News.ru, завотделением центра аллергологии московской больницы № 52 Ирина Бобрикова рассказала, что яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты могут быть опасны для людей, уже страдающих аллергией на пыльцу. Указанные плоды часто становятся причиной перекрёстной аллергии.