Турция продолжит защиту прав крымских татар, так как не признаёт включение Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган.
Аннексию Крыма Турция не признала и не признает, — сказал турецкий лидер на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Он также выразил надежду на то, что конфликт на востоке Украины в скором времени прекратится благодаря ОБСЕ, передаёт
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.