https://static.news.ru/photo/1540c3da-b944-11e9-8247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция продолжит защиту прав крымских татар, так как не признаёт включение Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган.

Аннексию Крыма Турция не признала и не признает, — сказал турецкий лидер на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он также выразил надежду на то, что конфликт на востоке Украины в скором времени прекратится благодаря ОБСЕ, передаёт РИА Новости .

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.