https://static.news.ru/photo/23c39190-b92f-11e9-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.

Настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину, — сказал политик.

Он добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей, передаёт УНИАН.

Зеленский находится с официальным визитом в Турции 7–8 августа. В Анкаре запланированы переговоры главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, писал News.ru.