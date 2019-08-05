https://static.news.ru/photo/fc25b5b0-b784-11e9-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Мустафа Джемилев Фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland, CC BY-SA 3.0 pl/commons.wikimedia.org

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Турцию 7-8 августа.

Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнёрства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений - документ на стадии подписания, — сказал Джемилев в беседе с изданием «Крым.Реалии».

Депутат также отметил важность обсуждения вопроса украинских политзаключённых, их положения в Крыму и России.

Путин идёт только на обмен, у нас обменный материал ограничен, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Зеленский 7–8 августа посетит Турцию. Там запланированы его переговоры с главой страны Реджепом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.