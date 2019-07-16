https://static.news.ru/photo/2a483c50-a836-11e9-9217-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждёт катастрофа в случае утраты российского газа.

Для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через неё проходили 45 млрд кубометров топлива: трубы большого диаметра не смогут функционировать с десятью миллиардами газа. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что придётся отключать целые предприятия и города, чтобы сохранить давление — рассказал Суслов в эфире NewsOne .

Как уже писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о потенциальной угрозе техногенной катастрофы на Украине.