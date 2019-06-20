https://static.news.ru/photo/9f276b40-935a-11e9-8f97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку после ряда скандальных решений, которые спровоцировали кризис в стране.

По данным пресс-службы КС, он также покинет должность судьи.

Как писал News.ru, 15 июня Поалелунжь заявил, что Конституционный суд пересмотрел и отменил свои же постановления о роспуске парламента и о досрочных выборах. Кроме того, речь идёт о решениях, признававших незаконными назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирование правительства премьер-министра республики Майи Санду.

Политический кризис на территории государства продолжается уже несколько месяцев. 24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договориться о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.