https://static.news.ru/photo/0ed46796-b6dc-11e9-a6a4-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко мог убедить покинуть страну очень серьёзный человек, считает политолог Владимир Джаралла.

Если перед нами вариант, что и Пётр Порошенко, и Виталий Кличко покинули Украину, потому что боятся преследования, и сделали это в тот момент, когда им ещё есть за что побороться, то это означает, что за этим стоит не команда Зеленского, а кто-то другой, намного более серьёзный, — рассказал изданию Nation News Джаралла.

По его мнению, на внешнюю политику Украины в данное время влияние оказывают американцы. Кроме того, страна может сыграть большую роль перед предстоящими выборами президента США в случае, если представителем демократов станет бывший вице-президент Джо Байден.

Ведь его коррупционные связи с Украиной в период правления Обамы — это бомба, которая способна нанести ему ущерб, поэтому рука этого игрока на украинском поле вполне очевидна, — считает политолог.

Как писал News.ru, Виталий Кличко внезапно решил покинуть Незалежную. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова. Утром 4 августа она опубликовала пост в Facebook , где написала, что столкнулась в самолёте с киевским градоначальником. В доказательство своих слов она прикрепила фото, на котором Кличко одет в футболку и белую бейсболку. На момент публикации заметки пост Каспаровой был удалён.

Ранее сообщалось, что бывший президент отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. По некоторым данным, он направился в Объединённые Арабские Эмираты, тогда как его супруга вылетела в Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.