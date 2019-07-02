Ополченцы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) отразили нападение украинских силовиков на южном направлении. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он отметил, что в течение недели ВСУ обстреливали позиции ополченцев и населённые пункты республики из орудий и миномётов с целью спровоцировать на открытие ответного огня. Не добившись желаемого, силовики попытались провести разведку боем.
В результате столкновения ополченцев с диверсантами последние потеряли четыре человека убитыми и шестеро ранеными и вынуждены были отступить, сообщает
Ранее News.ru писал, что силы ДНР предотвратили прорыв ВСУ на Горловском направлении. Ополченцам удалось отразить атаку группы боевиков батальона «Азов» численностью в несколько десятков человек и обратить их в бегство.