https://static.news.ru/photo/78258c1e-9cc1-11e9-92cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ополченцы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) отразили нападение украинских силовиков на южном направлении. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что в течение недели ВСУ обстреливали позиции ополченцев и населённые пункты республики из орудий и миномётов с целью спровоцировать на открытие ответного огня. Не добившись желаемого, силовики попытались провести разведку боем.

В результате столкновения ополченцев с диверсантами последние потеряли четыре человека убитыми и шестеро ранеными и вынуждены были отступить, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что силы ДНР предотвратили прорыв ВСУ на Горловском направлении. Ополченцам удалось отразить атаку группы боевиков батальона «Азов» численностью в несколько десятков человек и обратить их в бегство.