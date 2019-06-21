https://static.news.ru/photo/912ec32a-943c-11e9-8016-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять украинских партий могут пройти в Верховную раду на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, лидером остаётся организация главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого центром «Социс» и комитетом избирателей Украины.

За партию «Слуга народа» готовы проголосовать 47,6% опрошенных, которые собираются идти на выборы, передаёт РИА Новости .

Также в парламент, по данным исследования, попадают партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (8,7%) и «Голос» (6,8%).

Как писал News.ru, согласно недавнему исследованию центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Ярёменко, «Слугу народа» готовы поддержать 47,5% респондентов, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11%, «Батькивщину» — 8,7%, «Европейскую солидарность» — 8,3%, «Голос» — 5,3%.