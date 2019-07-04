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Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы для участия в манёврах Sea Breeze — 2019. В морскую гавань зашли канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan.

По предварительным данным, к месту учений должны ещё подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand, сообщает местное издание «Думская». По информации портала, военная техника относится к постоянной группе НАТО,...