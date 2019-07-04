Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе из-за несоблюдения мер безопасности и халатности руководства интернет-магазина Charlot.
Данные опубликованы в виде текстового файла, который можно было найти через поисковик Google. Они содержали имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли и другие персональные сведения, — говорится в сообщении, размещённом на портале технический новостей Geenius.
По словам руководителя отдела инцидентов департамента государственной инфосистемы (CERT) Тыну Таммерила, инцидент можно назвать самой большой в истории Эстонии утечкой данных из интернет-магазинов.
Ранее News.ru сообщал, что международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott сообщила об утечке персональных данных около 500 миллионов клиентов принадлежащей ей сети отелей Starwood. Хакеры копировали данные из базы начиная с 2014 года, однако утечка была обнаружена только в 2018 году.