Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от польских властей приглашение на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По её словам, Лукашенко в данный момент определяется с ответом. Но, очевидно, он скорее всего будет положительным — поводов не ехать в Польшу у президента Белоруссии, по сути, нет. А вот причин посетить памятные мероприятия, на которые, как уже известно, не приглашена российская сторона, достаточно.

Последний на сегодня визит Лукашенко в Россию, судя по всему, его не удовлетворил. Свидетели совместной пресс-конференции президентов РБ и РФ отмечали в целом пессимистический настрой белорусского лидера. Да и его заявления говорили сами за себя: Минск желает (а фактически требует) форсировать процессы интеграции и «решить проблемы» до декабря 2019-го. В данном случае, как отмечают эксперты, это означает, в первую очередь, очередные послабления и финансовую помощь Белоруссии, в то время как на встречные шаги в российскую сторону Лукашенко не настроен.

Отношения Москвы и Минска уже много лет развиваются по стандартной схеме: если белорусский лидер не видит каких-либо уступок от России, он возвращается к проевропейской и иногда проамериканской риторике, демонстрируя, что у него есть альтернативы сотрудничеству с Кремлём. И в этом контексте поездка в Польшу, куда Путин приглашён не был, станет для президента Белоруссии отличным шансом вновь послать такой сигнал российским властям.

Но даже если оставить в стороне подобную мотивацию, Лукашенко всё равно заинтересован в посещении памятных мероприятий. Варшава уже заявляла, что при выборе гостей ставка была сделана на страны НАТО, Евросоюза и Восточного партнёрства, членом которого является и Белоруссия. Поэтому Минск, приняв приглашение, сможет в очередной раз подтвердить и свою демонстративную лояльность «западным партнёрам».

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Пока что не все страны, входящие в Восточное партнёрство — а это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина, — заявили о получении приглашений от Польши. Но, очевидно, это вопрос времени. Варшава, которая позиционирует себя форпостом НАТО в Европе, полна решимости указать республикам бывшего СССР на наличие альтернативы и поставить их перед выбором между Москвой и условным Западом. Молдавия, многими политологами и политиками приписываемая к условному пророссийскому лагерю, сохраняет проевропейский вектор, а о позиции Грузии и Украины в этом вопросе напоминать излишне.

Для постсоветских стран участие в памятных мероприятиях — тем более в условиях отсутствия российского лидера — имеет и другое важное значение. Роль этих государств в исходе Второй мировой войны часто отодвинута на второй план: Россия, будучи правопреемницей СССР, позиционируется как фактически единственная страна-победитель.

С учётом всех этих факторов памятные мероприятия в Польше 1 сентября станут, скорее, своеобразным политическим манифестом со стороны Варшавы. Более того, польские власти акцентируют внимание на том, что их страну посетит американский президент Дональд Трамп — его Анджей Дуда пригласил лично, когда находился с официальным визитом в США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявлял, что любые мероприятия, посвящённые годовщине Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия России. Однако, учитывая ожидаемый состав гостей, для «коллективного Запада» это событие станет полноценным. Только смысл его, видимо, будет в том, чтобы вновь указать Москве на её изоляцию, подогреть напряжённость на и без того не простом с точки зрения давних конфликтов постсоветском пространстве.

Издержки от плохих отношений с Россией для Польши сейчас низкие, а потенциальные выгоды от возможности показать себя в качестве самоназначенного лидера антироссийской оппозиции в Восточной Европе достаточно велики, отметил в разговоре с News.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.