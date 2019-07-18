В Санкт-Петербурге прошли официальные переговоры президентов России и Белоруссии. Это не первая встреча лидеров в этом году и ожидаемо главный вопрос заключался в том, смогут ли Владимир Путин и Александр Лукашенко добиться прорыва относительно интеграции двух стран, которые 20 лет назад подписали договор о создании союзного государства. Однако принципиальных сдвигов не произошло. И, как отметил в беседе с News.ru замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, ждать их, учитывая позицию белорусского руководства, в принципе не стоит.

Говоря о двусторонних отношениях, Владимиру Путин в очередной раз отметил, что Белоруссия «является нашим стратегическим самым близким партнёром, союзником», с которым ведётся работа по всем направлениям. Что касается интеграции, то, по словам российского президента, он и Лукашенко решили проанализировать всё, что сделано в рамках Союзного договора на данный момент.

Белорусский же лидер, в свою очередь, предложил «снять все спорные вопросы и подготовить программу интеграции союзного государства до 8 декабря 2019 года».

Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий, — заявил Лукашенко.

Несмотря на декларируемую белорусским президентом решительность, ничего реального в плане интеграционных процессов не происходит, отметил в разговоре с News.ru замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Заявления, подобные нынешним, мы слышим каждый год на протяжении 20 лет. Но мы не знаем, что такое союзник, говоря о Белоруссии, потому что никаких союзных решений в отношении России она не принимает.

К 1 января 2019-го общая сумма дотаций и субсидий Москвы Минску за двадцатилетний период составила $126 млрд, напомнил эксперт, и Россия, в свою очередь, неоднократно предлагала приступить к интеграции, потому что при ней дотации в привычном виде уже не будут нужны.

Белоруссия, однако, предпочитает субсидии реальным интеграционным процессам и крайне остро воспринимает финансовые вопросы в отношениях с Россией. Порой это приводит к политическому обострению, как, например, в случае с Михаилом Бабичем, бывшим российским послом в РБ. Он, в частности, обнародовал данные о различных «серых» схемах Минска, позволяющих наживаться на сырье из России и т.д. Позднее под давлением белорусских властей дипломат был отправлен в Москву. Конфликт с Бабичем был вызван тем, что он белорусским властям откровенно по сути сказал: нельзя заявлять о суверенитете, живя за счёт другого государства.

Михаил Бабич Kremlin Pool/Global Look Press

Нашу финансовую поддержку РБ можно было бы сбалансировать внешнеполитической поддержкой со стороны Белоруссии. Но ведь она ведёт антироссийскую политику, например, поддерживая Украину. Поэтому какой-то баланс можно достигнуть интеграцией. Москва создала рабочую группу во главе с министром экономического развития РФ Орешкиным. Минск сформировал свою группу и навязал её нам, в итоге совместными усилиями была выработана «дорожная карта», где по пунктам описан процесс интеграции. На моей памяти, это пятый подобный план — ни один не был выполнен. Почему? Потому что Белоруссия требуют деньги вперёд, авансом. Средства выделяются, Москва ждёт, когда начнётся реальная интеграция, после чего Минск вновь прибегает к претензиям, отговоркам, порою — к хамству, и т.д. Андрей Суздальцев заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ

По словам эксперта, 11 июля документы уже были готовы, но Лукашенко просто отказался их подписать — по двум причинам. Во-первых, «дорожная карта» предполагает, что Минск выполняет конкретные пункты, после чего уже предполагается выделение денег: «на смену авансам предлагается «сдельщина», которую Лукашенко называет нарушением белорусского суверенитета». Во-вторых, Белоруссия требует от России компенсации за налоговый манёвр (снижение вывозной пошлины на нефть с 30% до 0% и повышение налога на добычу полезных ископаемых на эту сумму; в этом случае ВВП РБ может потерять до 4%), «грязную» нефть и многое другое. Без получения всего этого Лукашенко «интегрироваться» не спешит. Как отмечает Андрей Суздальцев, желание белорусского лидера решить вопросы по нефти, газу, компенсациям до декабря связано с его собственными внутриполитическими интересами.

Решение этих вопросов создаст ему основу для шестого срока; кроме того, в декабре в Белоруссии пройдут парламентские выборы будут вноситься изменения в конституцию страны, предусматривающие возможность передачи власти по наследству. В этом основной посыл Лукашенко: дайте всё сейчас, а потом посмотрим, — считает эксперт.

Рассчитывать в этих условиях на реальные прорывы в деле создания Союзного государства не приходится. Гораздо более вероятным видится сценарий, при котором Лукашенко, не получив до декабря желаемого, пойдёт на очередное обострение отношений с Россией, которое наверняка затем привычно сменится новым сближением и «союзнической» риторикой.