https://static.news.ru/photo/6b0f7de8-9e63-11e9-b813-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Долг Киева по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам в Донбассе превысил $23 млн, сообщил программный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Щербатюк.

По его словам, данная проблема носит массовый характер.

Маленькие шаги и точечные решения спасти ситуацию сейчас не смогут, — подчеркнул он в ходе расширенного заседания комитета Верховной рады по правам человека.

Щербатюк считает, что украинское правительство должно предложить комплексное решение для нормализации сложившегося положения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу февраля 2018 года достигла $1,5 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики, приводя информацию о социально-экономическом положении Украины.