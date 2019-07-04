Долг Киева по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам в Донбассе превысил $23 млн, сообщил программный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Щербатюк.
По его словам, данная проблема носит массовый характер.
Маленькие шаги и точечные решения спасти ситуацию сейчас не смогут, — подчеркнул он в ходе расширенного заседания комитета Верховной рады по правам человека.
Щербатюк считает, что украинское правительство должно предложить комплексное решение для нормализации сложившегося положения, передаёт
Ранее News.ru писал, что задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу февраля 2018 года достигла $1,5 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики, приводя информацию о социально-экономическом положении Украины.