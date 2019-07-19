https://static.news.ru/photo/7de0a972-aa13-11e9-89f4-fa163e074e61_1024.jpg Маттео Сальвини Фото: Vincenzo Livieri/Global Look Press

Оппозиционная Демократическая партия Италии намерена выразить вотум недоверия вице-премьеру и главе МВД страны Маттео Сальвини. Резолюцию политическое движение готовится представить в парламенте.

По словам депутата от демократов Марии Элены Боски, инициатива продиктована скандалом с возможной причастностью России к финансированию партии Сальвини «Лига», входящей в правящую коалицию.

Мы говорим об очень серьёзных подозрениях, и я не представляю, что ещё такого должен сделать министр, чтобы вызвать недоверие, — цитирует Боски La Stampa .

Она также высказала позицию, что у другой партии из правящей коалиции «Движение „5 звёзд“» в сложившейся ситуации не может быть иного выбора, как проголосовать за вотум недоверия.

Политический скандал, который пошатнул репутацию Сальвини, разразился после публикации на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини — одного из соратников Сальвини — с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Они обсуждали возможную сделку о покупке нефти, дивиденды от которой в размере $65 млн могло бы получить политическое движение «Лига».

Состоялась ли в итоге сделка, доподлинно неизвестно. Сальвини и Савоини предположения о российском финансировании партии называют беспочвенными. Отрицают связи с итальянской партией и в Кремле. Вместе с тем прокуратура Милана всё-таки начала расследование вероятной международной коррупции.

Ранее, как писал News.ru, Маттео Сальвини заявил, что недоброжелатели готовили на него покушение. В ходе расследования сотрудники спецслужб вышли на группу украинских граждан, у которых обнаружили арсенал оружия, где была даже ракета класса «земля–воздух».