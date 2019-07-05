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Для полноценного развития украинской армии необходимо тратить на неё не менее половины военного бюджета. Такую позицию озвучил начальник Генштаба вооружённых сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, в ближайшие годы нужно достичь финансирования, которое позволит осуществлять подобные траты. В 2018 году, уточнил он, на нужды армии было выделено 86 млрд гривен ($3,3 млрд). Стабильное...