Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении депутата Верховной рады от группы «Воля народа» Максима Микитася. Народный избранник совершил нападение на главу сельского совета населённого пункта Любеч.
По предварительной информации, политик ворвался в помещение совета во время заседания и нанёс пострадавшему телесные повреждения, передаёт
Ранее News.ru писал, что ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова жестоко избили в столице. Инцидент произошёл на станции «Бульвар Дмитрия Донского».