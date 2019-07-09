https://static.news.ru/photo/7c790394-a23f-11e9-ae1b-fa163e074e61_1024.jpg Николай Валуев (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший российский боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поступок грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего российского президента Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».

Налицо заказ. Рейтинги, конечно, им важнее. Провокаторы рано или поздно плохо заканчивают. А этот Габуния, в принципе, уже потенциальная сакральная жертва, — написал Валуев в своём Twitter-аккаунте.

Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста https://t.co/rHjS9XY6Is ну налицо заказ,рейтинги конечно им важнее,провокаторы рано или поздно плохо заканчивают.А этот габуния в принципе уже потенциальная сакральная жертва.Глупая и тупая. — Валуев Николай (@NickValuev) 9 июля 2019 г.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

8 июля Габунию отстранили от работы на телеканале на два месяца, писал News.ru.