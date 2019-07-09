Валуев назвал грузинского журналиста потенциальной сакральной жертвой
Андрей Лёвин
14:44, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7c790394-a23f-11e9-ae1b-fa163e074e61_1024.jpgНиколай Валуев (справа)Фото: Сергей Булкин/News.ru
Бывший российский боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поступок грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего российского президента Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».
Налицо заказ. Рейтинги, конечно, им важнее. Провокаторы рано или поздно плохо заканчивают. А этот Габуния, в принципе, уже потенциальная сакральная жертва, — написал Валуев в своём Twitter-аккаунте.
Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналистаhttps://t.co/rHjS9XY6Is ну налицо заказ,рейтинги конечно им важнее,провокаторы рано или поздно плохо заканчивают.А этот габуния в принципе уже потенциальная сакральная жертва.Глупая и тупая.
7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.