https://static.news.ru/photo/37173c86-b0f8-11e9-adcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Vidyashev/Global Look Press

В главном бою турнира UFC 240 в Эдмонтоне уроженец Гавайев Макс Холлоуэй (21-4) отстоял титул чемпиона организации в полулёгком весе, победив по очкам Фрэнки Эдгара (23-7-1).

Лишь в первом раунде претенденту за счёт скорости удавалось вести равный поединок, но постепенно Холлоуэй взвинчивал темп, обрушивал на соперника град ударов и не давал сократить дистанцию и проводить тейкдауны. Несколько раз Холлоуэй был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокаут. Двое судей отдали победу чемпиону со счётом 50:45, а один был слишком щедр к Эдгару, отдав ему два раунда из пяти (48:47).

Как сообщал News.ru, Хосе Карлос Рамирес победил техническим нокаутом Мориса Хукера и отстоял чемпионские титулы по версиям WBC и WBO.