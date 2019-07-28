Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) победил техническим нокаутом в шестом раунде Мориса Хукера (26-1-3, 17 КО).
Уже в первом раунде боя Рамирес сумел отправить соперника в нокдаун, однако Хукер быстро восстановился и сумел выровнять бой. В шестом раунде Рамирес снова потряс соперника и мощной серией ударов вынудил рефери остановить поединок.
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