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Бразильянка Кристиана Жустину, более известная как Крис Сайборг (21-2), одержала победу на турнире UFC 240 в Эдмонтоне над канадкой Фелишей Спенсер (7-1).

Поединок проходил в жёстком обмене ударами, который привёл к многочисленным травмам лица соперниц. Сайборг в самом начале боя получила сильное рассечение на лбу, а Спенсер закончила поединок с несколькими гематомами....