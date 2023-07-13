Знали о смерти и кричали: ученый о последней минуте батискафа «Титан» Испанский эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин предположил, что на самом деле произошло за несколько минут до взрыва

Фото: OceanGate Expeditions/XinHua/Global Look Press

Экипаж батискафа «Титан», затонувшего у обломков «Титаника» 18 июня, мог узнать о приближающейся гибели за минуту до фатального взрыва. Такое предположение высказал испанский эксперт по подводным лодкам Хосе Луис Мартин, который составил детальную хронологию катастрофы. К каким выводам пришел ученый и смогут ли семьи погибших получить компенсации от компании, организовавшей экскурсию, — в материале NEWS.ru.

Когда пассажиры поняли, что «Титан» неисправен

Испанский эксперт Хосе Луис Мартин предположил, что в батискафе произошел сбой электроснабжения. По мнению специалиста, в таком случае двигатель подлодки полностью вышел бы из строя, а навигационные системы перестали реагировать на команды капитана.

Ученый предположил, что неполадка на батискафе случилась на глубине 1,7 км под водой, а взорвался «Титан» только на глубине в 2,6 км. Эксперт уверяет, что аварийное падение заняло около минуты, на протяжении которой экипаж уже знал о скорой смерти.

Эта версия оспаривает популярное мнение о том, что гибель туристов была мгновенной.

Как «Титан» пошел ко дну

По версии специалиста, сразу после поломки батискаф перевернулся по своей оси — иллюминатором ко дну. «„Титан“ изменил свое положение и начал падение вертикально, как стрела», — говорит Мартин. Предполагается, что это произошло за счет массы пассажиров, которые в момент аварии сгрудились у иллюминатора, наблюдая за тем, что происходит снаружи.

Когда двигатели субмарины перестали работать, суммарный вес пассажиров, составлявший около 400 кг, вывел лодку из равновесия, заставив ее перевернуться и падать.

Что ощущали пассажиры во время падения

Испанский эксперт допускает: в этот момент пассажиры повалились к иллюминатору, начали кричать, пинать друг друга, пытаясь вернуть равновесие.

Электроснабжение уже отключилось, на глубине нет никакого естественного света, поэтому все это происходило, скорее всего, в полной темноте.

«В этот момент они все осознали, что их ждет. И притом в полной темноте. Представьте себе ужас, страх и агонию, которые там были. Должно быть, происходящее сильно напоминало фильм ужасов», — описывает катастрофу специалист.

Как капитан пытался спасти судно

Испанский эксперт предположил, что за ту минуту, пока судно шло ко дну и пассажиры в панике кричали, капитан, глава экспедиции Стоктон Раш пытался исправить ситуацию и дотянуться до аварийного рычага.

Если бы это удалось, судно бы сбросило тяжелые грузы, что позволило бы лодке начать подниматься. Но, судя по всему, капитан в темноте и давке либо не успел дотянуться до рычага, либо он тоже оказался не в состоянии действовать.

Какую компенсацию получат семьи жертв

Пока эксперты обсуждают новые гипотезы, семьи погибших готовятся подать в суд на компанию OceanGate, которая организовала экспедицию. Родственники ожидают финальной официальной версии того, что на самом деле вызвало катастрофу, чтобы подать затем в суд.

Американский юрист Ник Оберхейден допускает: если будет доказано, что трагедия произошла из-за халатности сотрудников OceanGate, семьи получат компенсации суммой вплоть до $100 млн.

Впрочем, успех процесса зависит от многих факторов, в том числе от того, смогут ли семьи судиться в американской юрисдикции, учитывая, что фирма зарегистрирована на Багамских островах.

Что сейчас с компанией OceanGate

Пока семьи погибших решают, как им засудить фирму Стоктона Раша, компания формально продолжает приглашать туристов. Хотя OceanGate официально объявила о приостановке работы, сайт компании до сих пор рекламирует туры на официальном веб-сайте. Посетителям страницы предлагают две миссии к обломкам «Титаника», запланированные на 12–20 июня и 21–29 июня следующего года.

Стоимость билета — $250 тыс. Туда входит курс подготовки, снаряжение для экспедиции и одно погружение. «Прибудьте в приморский город Сент-Джонс, чтобы встретить свою экспедиционную команду и сесть на судно, которое доставит вас к месту крушения „Титаника“», — говорится в описании.

Что с остальными батискафами компании OceanGate

Сообщается, что OceanGate пытается продать свои уцелевшие суда. Так, любителям подводных путешествий предлагается Antipodes, внешне напоминающий погибший «Титан».

«Antipodes — это глубоководная пилотируемая подводная лодка с проверенным опытом и отличными показателями безопасности. Судно хорошо оборудовано и готово к погружению», — говорится в описании.

Это один из первых батискафов компании, на котором OceanGate возила туристов и ученых на морское дно. Хотя аппарат успешно проработал более пяти лет, покупателей, готовых заплатить за него почти $800 тыс., пока не нашлось.

Хроника гибели батискафа

18 июня «Титан» с пятью туристами на борту спустился к обломкам «Титаника», которые находятся в Атлантическом океане на глубине в 3,8 тысячи метров.

Аппарат длиной 6,4 метра принадлежал компании OceanGate Expeditions, которая с 2021 года помогает желающим исследовать остатки знаменитого лайнера. Билет также стоил $250 тысяч. За эти годы компания спустила на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей.

Ожидалось, что «Титан» потратит два часа на спуск, несколько часов на изучение руин лайнера и еще два часа на обратный путь. Контакт с «Титаном» был потерян через 1 час 45 минут после начала экспедиции. К тому времени судно, предположительно, уже достигло глубины в 3500 метров.

На борту «Титана» находились 58-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман (оба — подданные Великобритании), французский исследователь Поль-Анри Наржоле 77 лет и сам основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

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