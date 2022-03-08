Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации не сработали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Мариуполя и других городов страны не сработали. По его словам, у него «нет больше времени ждать», пишет ТАСС.

Мы слышали много заверений и видели очень много договорённостей, в том числе о создании гуманитарных коридоров для спасения наших граждан в Мариуполе, но они не сработали. Все не сработали пока что, — сказал Зеленский.

Он вновь призвал западные страны ввести над Украиной бесполётную зону, а также передать стране боевую авиатехнику. Президент Украины подчеркнул, что Киеву вновь требуются системы ПВО, а также заявил, что лидеры стран Запада несут ответственность за продолжение конфликта в стране.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что России и Международному комитету Красного Креста (МККК) представлены маршруты гуманитарных коридоров из других городов Украины. В частности, речь идёт о выездах из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.

В то же время замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть города Мариуполь и Волноваха по открытым гуманитарным коридорам. До сих пор никто из мирных жителей не вышел.