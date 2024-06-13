Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии SPA: Зеленский провел встречу с саудовским кронпринцем в Джидде

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет агентство SPA. По информации журналистов, политики обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения.

Наследный принц выразил заинтересованность арабского государства в урегулировании кризиса, добавили в издании. Он также пообещал поддержку всех международных усилий для деэскалации конфликта.

Ранее украинский президент посетил Катар. Глава государства провел переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Как указал Зеленский, он обсудил с эмиром вопросы двустороннего сотрудничества, касающееся экономики и безопасности. Катар принимал активное участие в подготовке «саммита мира», напомнил политик.

До этого украинский лидер сообщил, что впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины. Там он провел встречу с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим.

Помимо прочего, Зеленский и и его американский коллега Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии, которая состоится 13 июня, объявил представитель Белого дома Джон Кирби. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, констатировал он.