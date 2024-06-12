Зеленский и Байден подпишут соглашение о безопасности Белый дом: Зеленский и Байден подпишут соглашение о безопасности

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии, которая состоится 13 июня, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России.

После этой встречи оба лидера, президент Байден и президент Зеленский, примут участие в пресс-конференции и подпишут соглашение о безопасности, — говорится в заявлении Кирби.

Уточняется, что соглашение касается той поддержки, которую Киев уже получает. Кроме того, договор включает обязательство добиваться новых выделений денежных средств для Украины от американского конгресса, но не конкретные суммы.

Ранее член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что возможность отправки американских войск на Украину исключена. Он подчеркнул, что такое решение было бы нецелесообразным. По словам Дэвидсона, украинский конфликт никак не угрожает США. Вместе с этим Дэвидсон выразил мнение, что никакая финансовая помощь Украине не поможет ей одержать победу в конфликте. Он уверен, что у ВСУ не хватит для этого боевой мощи.