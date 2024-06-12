В США высказались об идее отправки американских солдат на Украину Конгрессмен Дэвидсон назвал нецелесообразной отправку армии США на Украину

Фото: defense.gov

Возможность отправки американских войск на Украину исключена, заявил член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Fox Business, опубликованном на YouTube. Он подчеркнул, что такое решение было бы нецелесообразным. По словам Дэвидсона, украинский конфликт никак не угрожает США.

Послушайте, если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев, — заявил конгрессмен.

Вместе с этим Дэвидсон выразил мнение, что никакая финансовая помощь Украине не поможет ей одержать победу в конфликте. Он уверен, что у ВСУ не хватит для этого боевой мощи.

Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил, — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Он признал, что сегодня в Европе царит военный психоз. Орбан уверен, что отправка войск на Украину является единственным логическим завершением происходящего на Западе.