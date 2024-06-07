«Военный психоз»: Орбан о возможной отправке ЕС войск на Украину Орбан: отправка ЕС войск на Украину — решенный вопрос

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. По его словам, произнесенным в эфире радиостанции Kossuth, в Европе царит военный психоз, который и приведет к такому решению.

Это не угрозы, это уже факты... Когда вы (журналисты - NEWS.ru) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины, — сказал венгерский премьер.

Орбан ранее заявил, что власти Венгрии планируют помешать Европе вступить в войну с Россией. Такое противостояние он назвал «гигантской задачей», которой еще никогда не было у Будапешта.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек, выступающих против вовлечения Венгрии в украинский конфликт, участвовали в «Марше мира» в Будапеште. Организаторы заявляли, что новый конфликт в Европе больше «не является фантасмагорией», потому что руководители НАТО сейчас заняты подготовкой к нему, а европейские лидеры «горят военной лихорадкой».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение НАТО выделять Украине по €40 млрд в год. По его словам, страна не входит в Альянс и эта помощь противоречит его правилам. Кроме того, сбор денег для подготовки Украины не относится к основным целям НАТО.